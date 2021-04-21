 

Совет по правам человека при президенте России признал Дерека Шовина политзаключенным

21.04.2021, 14:10, Разное
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Совет по правам человека при президенте России выступил с заявлением, в котором осудил решение суда присяжных по делу Дерека Шовина.

В СПЧ бывшего полицейского считают политзаключенным и жертвой американской судебной системы.

В США суд присяжных признал Шовина виновным в убийстве общественного деятеля и правозащитника Джорджа Флойда. СПЧ с решением суда не согласился и дал свою оценку вынесенному приговору. Члены Совета считают, что присяжные заседатели не учли многие факторы и приняли поспешное решение.

Российские правозащитники указывают на богатое криминальное прошлое Джорджа Флойда и его политические взгляды. Эта часть биографии Флойда была полностью проигнорирована при определении вины бывшего полицейского, считают в СПЧ.

СПЧ намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой обсудить с Джо Байденом дальнейшую судьбу Шовина. В Совете предлагают обменять осужденного полицейского на блогера Алексея Навального.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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