 

Обращение Зеленского к Путину назвали бессмысленным: Выспренно-пустые речи

21.04.2021, 14:06, Разное
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Украинский лидер опубликовал видеообращение к российскому коллеге. Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы иметь представление о ситуации. “Я каждый месяц там бываю”, – добавил политик.

Ролик посмотрел член Совета Федерации Алексей Пушков. В телеграм-канале он назвал выступление Зеленского бессмысленным. По его мнению, такие “выспренно-пустые речи бьют мимо цели”. Вместо съемок обращений украинскому лидеру следует наконец заняться делом.

Сенатор отметил, что Зеленский ведет себя так, будто ничего не знает о конфликте на юго-востоке страны: как жители самопровозглашенных ЛНР и ДНР ненавидят Киев, который бомбил и обстреливал их последние годы, как они не раз хоронили родных и близких людей.

Пушков подчеркнул, что Россия не собирается бросать Донбасс. Сенатор призвал Владимира Зеленского прекратить обстрелы неподконтрольных Киеву территорий и отменить экономическую блокаду, если ему действительно не безразлична судьба проживающих там людей.

Ранее президент Украины назвал единственный способ положить конец конфликту на юго-востоке страны. Владимир Зеленский заявил, что вступление страны в НАТО поможет остановить “российскую агрессию”. Он также попросил Европу и США усилить давление на Москву.



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