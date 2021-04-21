Володин призвал бизнес подключиться к кампании по вакцинации

Россия проходит пандемию лучше, чем другие страны: ВВП нашей страны в прошлом году сократилось лишь на 3%, тогда как в Великобритании на 9,9%, во Франции – 8,2%, отметил спикер.

В этом году ситуация во многих странах ухудшилась. Володин напомнил, что Великобритания, Франция, Италия и другие страны вводят повторные локдауны, не учитывая мнения общества и бизнеса.

В России у бизнеса и граждан есть возможность работать и восстанавливаться после карантина, отметил Володин. “Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики. В соответствии с ним ВВП в 2021 году вырастет на 2,9%, а в 2022 – на 3,2%”, – написал председатель ГД в своем телеграм-канале.

Но избежать повторения прошлогодних проблем можно лишь путем массовой вакцинации и формирования коллективного иммунитета, указал спикер. По его мнению, прививочная кампания может быть гораздо эффективнее, если в ней примет участие бизнес.

“Сегодня бизнесу необходимо занять более активную и ответственную позицию: подключиться к кампании по вакцинации и сделать доступным вакцинирование для своих сотрудников”, – уверен Володин.

Ранее Вячеслав Володин предложил до начала майских праздников проверить эпидемиологическую ситуацию в открывающихся для российских туристов странах. Спикер призвал не допустить в нашей стране третью волну пандемии.