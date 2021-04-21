Дмитрий Маликов, Татьяна Навка, Костя Дзю: Российские звезды активно поддерживают донорство крови

Многие известные люди занимаются благотворительностью, причем не только выделяя деньги в помощь нуждающимся, но и становясь донорами. Среди российских звезд шоу-бизнеса и спорта также есть люди, которые сдавали кровь для спасения жизней других.

Дмитрий Маликов уже давно поддерживает донорство, однако, с его слов, боится даже вида крови. В 2010 году певец, композитор и музыкант преодолел свои страхи и впервые присоединился к акции по доноров. Артист призывает и других посещать пункты переливания крови не только в критических ситуациях, но и регулярно в обычных условиях. Следует помнить, рассуждает Дмитрий Маликов, что эта кровь может спасти чью-то жизнь.

Звезда «Улиц разбитых фонарей» Анастасия Мельникова также активно поддерживает донорское движение. Ее родители были врачами, поэтому актриса и политический деятель прекрасно понимает важность банков крови. Отец и мать будущей артистки регулярно сдавали кровь, став совершеннолетней то же делает и сама Мельникова. Благодаря обладанию редкой первой группой крови, которую разрешается вливать любому пациенту, она даже спасла жизнь сына ее друзей.

Фигуристка Татьяна Навка популяризирует «Дни донора» на собственном опыте. За неустанную работу ее даже удостоили звания посла донорства. Неизменно агитирует за сдачу крови и боксер Костя Цзю, с 2013 года поддерживающий государственную программу развития массового донорства. Спортсмен старается повлиять в первую очередь на молодых людей, убеждая их в необходимости делать добрые дела.

Источник: inforeactor.ru