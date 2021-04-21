 

«Татарстан» и «Ступинец» уничтожили катера и авиацию условного противника

21.04.2021, 13:58, Новости дня
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В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения экипажи ракетного корабля «Татарстан» и ракетного катера «Ступинец» Каспийской флотилии отрабатывают учебно-боевые задачи по предназначению в составе корабельной тактической группы, сообщили в Минобороны.

«На первом этапе зачетного тактического учения экипажи успешно провели артиллерийские и противовоздушные стрельбы в морских полигонах Каспийского моря. Корабельные расчеты уничтожили десантные катера и авиацию условного противника из штатных зенитно-артиллерийских комплексов и установок ЗРАК «Палаш» («Пальма»), 76-мм АУ АК-176М, 100-мм АУ А-190 «Универсал», 30-мм ЗАК «Дуэт» (АК 630-М2)», – передает официальный сайт Минобороны.

Также корабельная тактическая группа флотилии выполнила задачи по маневрированию кораблей и сближению с морской целью на установленную дистанцию, уничтожение морской цели, противоминной, противовоздушной и противоподводно-диверсионной обороне при стоянке на незащищённом рейде.

На заключительном этапе учения моряки-каспийцы отработают тактику ведения учебного морского боя, элементы совместного плавания, боевого маневрирования и выхода из боя в составе тактической группы. Кроме того, экипажи КФл проведут поиск и уничтожение кораблей условного противника ракетным ударом, используя данные собственных средств наблюдения и обнаружения.

Всего в мероприятиях контрольной проверки принимают участие более 300 моряков флотилии, задействовано порядка 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения.

Напомним, в понедельник подразделения морской пехоты Черноморского флота, дислоцированные на территории Республики Крым и Краснодарского края, выполнили погрузку военной техники и личного состава на большие десантные корабли флота в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.



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