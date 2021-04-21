 

Хуснуллин оценил возможность строительства трассы Москва – Казань – Екатеринбург к 2024 году

21.04.2021, 13:58, Новости дня
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Вице-премьер Марат Хуснуллин не сомневается, что поручение президента Владимира Путина по строительству автотрассы Москва – Казань – Екатеринбург к 2024 году будет выполнено.

«До Казани до конца 2023 года запланировали построить. До Екатеринбурга – до 2024 года. Мы никогда еще не строили за 3,5 года такие дороги», – передает ТАСС слова Хуснуллина. Вице-премьер уточнил, что сроки строительства сократятся благодаря снижению излишних требований, проектированию технологий и «серьезной штабной работе».

«Эта командная работа позволяет нам с уверенностью говорить, что мы поручение президента выполним», – сообщил Хуснуллин.

Ранее Президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию рассказал, что скоростную трассу Москва – Казань продлят до Екатеринбурга.



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