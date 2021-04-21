 

Силуанов: На социнициативы за два года потратят 400 млрд рублей

21.04.2021, 13:58, Новости дня
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Российское правительство в течение двух лет потратит порядка 400 млрд рублей на социальные инициативы, сообщил министр финансов Антон Силуанов по итогам обращения президента Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию.

По словам министра, «все озвученные инициативы просчитаны, на них есть необходимые ресурсы», передает ТАСС.

«На два года это порядка 400 млрд рублей, большая часть из которых – порядка 270 млрд рублей – это в текущем году, и порядка 130 млрд рублей – это в следующем году. Наиболее существенные ресурсы потребуются на выплаты школьникам по 10 тысяч рублей к началу учебного года, о чем сегодня сказал президент. На это потребуется порядка 170 млрд рублей», – сказал Силуанов.

Он также указал, что инфраструктурные кредиты регионам в 500 млрд рублей рассчитаны на три года, но этот механизм будет применяться и после, передает РИА «Новости».

Напомним, Путин в ходе послания предложил в середине августа осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Также с 1 июля в России будут назначены выплаты в размере 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет, растущих в неполных семьях. Кроме того, Путин заявил, что уже в 2020 году больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка. Одновременно Путин предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных условиях и выплачивать им по 6350 рублей в месяц.

Также Путин предложил предоставить регионам инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых на срок 15 лет, на такие займы будет выделено 500 млрд рублей.



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