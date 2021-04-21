Центр им. Чумакова заявил об эффективности вакцины «КовиВак» против всех мутаций SARS-Cov-2



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«Уверен, что если появится новый штамм коронавируса, требующий создания новой вакцины, то мы ее конечно сделаем», — процитировал ТАСС главу центра им. Чумакова Айдара Ишмухаметова.

Предположительно, защитный эффект после вакцинации будет сохраняться не менее семи месяцев. Айдар Ишмухаметов отметил, что эти сроки могут варьироваться, в том числе в сторону увеличения, однако пока что у специалистов есть только данные, полученные в ходе клинических испытаний.

В качестве примера эксперт привел препараты, которые создавались в центре им. Чумакова по той же технологии и другие вакцины на основе цельного вируса, которые включены в Национальный календарь прививок, в том числе от бешенства и клещевого энцефалита. Некоторые из них обеспечивают пожизненный иммунитет, другие защищают в течение двух-трех лет.

Ишмухаметов уточнил, что сейчас готовится поставка «КовиВака» в гражданский оборот и в ближайшее время будет доступна в прививочных пунктах.

О регистрации препарата «КовиВак» было объявлено 20 февраля 2021 года. Вакцина содержит цельный «убитый» вирус, который лишился инфекционных свойств, но сохраняет способность вызвать иммунную реакцию. Более 99% вакцин во всем мире производятся по этой технологии, включая вакцины против гриппа. Специалисты центра им. Чумакова считают, что такой подход позволит сформировать более полный иммунный ответ, ведь антитела в этом случае будут вырабатываться в ответ не на один или несколько вирусных белков, а на все белки, содержащиеся в вирусе.