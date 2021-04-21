 

Марка Lexus начала продажи в РФ обновленного седана Lexus LS

21.04.2021, 13:54, Новости дня
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Японский бренд Lexus сообщил о начале приема заказов на обновленную версию седана Lexus LS для российского рынка.

Отличить автомобиль не составит труда по бамперам, черной решетке радиатора, обновленной оптике и другими дизайнерским элементам кузова. В салоне нового седана установили улучшенные кресла и модернизированный руль. На передней панели установлен 12,3-дюймовый дисплей мультимедийного комплекса. Кроме того, автомобиль оснащается системами Apple CarPlay, Android Auto для синхронизации со смартфонами.

Указано, что под капотом установлен 3,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 316 и 422 л.с. в разных комплектациях. Во всех версиях бизнес-седан оснащается 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.



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