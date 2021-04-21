 

Volkswagen проведет выход обновленного хэтчбека Polo 22 апреля 2021 года

21.04.2021, 13:54, Новости дня
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Немецкий автогигант Volkswagen подготовил к выходу обновленную модель Volkswagen Polo.

Предложенный экземпляр существенно отличается передней частью кузова, где применили зауженную форму головной оптики, а также дополнительные ходовые огни. В салоне седана установят усовершенствованный мультимедийный центр, а также ряд новых систем. Что касается технических параметров, то никаких радикальных отличий от предшественника не состоится.

Предполагается, что новая модель может оснащаться гибридной силовой установкой, однако подробности о ней пока удерживаются в тайне. Остальные данные об автомобиле будут известны лишь к моменту официального выхода на рынок.



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