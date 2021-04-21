Отчаяние разведёнки – Личное мнение

Хотела написать сегодня что-нибудь умное, но — извините. Залипла просматривая видео с празднования дня рождения Кристины Асмус.



Фото: Соцсети

Разведённая с Гариком Харламовым женщина отмечала вчера своё 33-летие. Были все — даже прилетевшая из Эмиратов квадратная телом Наташа Рудова.

Было весело. танцевали все.

Но лучше всех, конечно, была сама именинница. Уже надоело сегодня работать? Посмотрите ролик, надёрганный из разных Сторис участниц вчерашнего шабаша:

https://t.me/lenamiro/8638

Видео: Телеграм

Один раз в ресторане Воронежа, куда я студенткой пришла посмотреть на светскую жизнь, одна женщина точно так же отмечала свой юбилей. Правда, ей было под 50 (или мне тогда казалось, что 50), но вот ужимки, танцы, прыжки — всё точно один-в-один.

Женщина праздновала то ли ушедшую молодость, то ли пыталась доказать самой себе, что её ещё можно хотеть.



Фото: Соцсети

Как вам этот томный взгляд роковухи? Вызывает ли он желание окунуться и потеряться в глазах томной женщины? Или вас останавливает отчаяние, которое лежит печатью на лице Асмус?

Лично мне, поймала себя на этом милосердном ощущении, захотелось предложить Кристине похмельный тазик. Ну, чтобы наутро она не испортила ковёр, а тихо, культурно вырвала в предусмотрительно подготовленную ёмкость.

Кристина всем своим видом как бы кричит: меня ещё можно хотеть! Но даже подружка Рудова — женщина далеко не первой свежести! — с жалостью смотрит на потуги Кристины.

Бывший муж Кристины Гарик Харламов на торжество не пришёл. Да и правильно, что ему делать там — наблюдать, как старая скачет, изображая молодость?

Зато 7-летняя дочь была там. Смотрела на маму, её подруг-рудовых, на комиков с ТНТ. Весело ей, наверное, было. Да, Гарик?

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