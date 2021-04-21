 

Вместо Послания Федеральному собранию Владимир Путин зачитал Призывы ЦК КПСС к 1 мая 1985 года

21.04.2021, 13:36, Разное
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В полдень в Манеже началось оглашение Послания Президента Федеральному Собранию. Часть слушателей с удивлением узнала в нём призывы 36-летней давности.

Призывы ЦК КПСС к праздникам были особым жанром политической агитации. Обычно они публиковались в газетах к очередной годовщине Октябрьской революции и Дню международной солидарности трудящихся, а также оглашались дикторами во время демонстраций. Текст призывов отражал текущую внутреннюю и международную повестку и никогда не повторялся полностью, поэтому по их содержанию легко установить год, когда они были написаны.

Депутаты и сенаторы старшего возраста, которым когда-то приходилось разучивать агитационные тексты наизусть, сразу узнали первомайские призывы 1985 года по пункту номер 29 – «Народные контролёры! Энергично боритесь против бесхозяйственности, расточительства, за укрепление порядка во всех сферах жизни советского общества!». Затем последовал призыв к работникам топливно-энергетического комплекса об увеличении добычи нефти, газа и угля.

Политологи пока не поняли, случайно ли Призывы попали в Послание президента или в этом есть какой-то тайный смысл. С одной стороны, призывы – один из любимых жанров Владимира Путина, с другой – призыв № 12 о деоккупации Намибии и прекращении апартеида в Южной Африке, несколько устарел.

К настоящему моменту президент дошёл до призыва № 56: Да здравствует нерушимый союз рабочего класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции! Полный же текст Послания президента можно прочитать в газете «Правда» от 13 апреля 1985 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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