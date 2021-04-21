Мнение: Чем послание Путина отличается от речи Брежнева?

Посмотрел последние минут 10-15 послания Путина. Все сигналы, посланные президентом России до этого, прочитал в трансляции. Что послал Путин? Если коротко – он за все хорошее и против всего плохого. Что быть здоровым и богатым лучше, чем больным и бедным. Что лишние деньги лишними не бывают… Возможно, что нынешнее послание Путина было обречено стать знаковым и прорывным, если бы это была предвыборная программа Путина, идущего в 2004 году на второй и последний президентский срок… А сейчас – это просто набор красивых слов и обещаний…

Но концовка послания, которую посмотрел, почему-то напомнила речь Брежнева на XXIV съезде КПСС.

Теряюсь в догадках, и почему это мне Леонид Ильич вспомнился?

Фотография отсюда

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