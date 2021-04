Елизавете II – 95 лет: самые невероятные слухи о королеве

В марте, незадолго до юбилея, в беспокойной королевской семье случился очередной эксцесс. Принц Гарри и его американская жена, актриса Меган Маркл, за 9 миллионов долларов дали интервью Опре Уинфри, в котором рассказали, что Виндзоры не ценили Меган и заранее опасались, что ребенок афроамериканки будет слишком темнокожим. Имена не называли, поэтому подозрения пали сразу на всех членов семьи, включая королеву и ее уважаемого супруга принца Филиппа.

Но британцы не поддались на провокацию. В бесчисленных комментариях они защищали свою королеву, подозревая в небескорыстности “жертву” и ее мужа. Что касается королевы, она и бровью не повела. Ответ из Букингемского дворца, написанный от ее имени, был образцово корректным: “Мы с сожалением узнали, что последние несколько лет были для них такими напряженными… расизм вызывает беспокойство… будем разбираться в частном порядке”.

За 67 лет пребывания на британском престоле Елизавета II каких только обвинений в свой адрес не слышала! От вполне справедливых до поистине безумных. Реакция Елизаветы II была только одной – королевской. В момент наивысшего раздражения – сдержанная улыбка. Как свидетельствуют биографы, один из девизов этой выдающейся женщины: Nevercompain, neverexplain – Никогда не жалуйся. Никогда не объясняй.

Она – не английская королева

Елизавета II – рекордсмен в истории британской монархии по времени пребывания на престоле, но многие по-прежнему не отдают себе отчета, кем она является, ошибочно называя ее английской королевой.

Если бы Елизавета родилась лет на 400 пораньше, она могла бы именоваться английской королевой, как Елизавета I (1533-1603), королева Англии и Шотландии. Но поскольку с 1707 года Англия – часть Великобритании, то и Елизавета II – королева “великобританская”. А титул ее полностью звучит так: Ее Величество Елизавета Вторая, Божьей милостью Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и иных ее владений и территорий Королева, Глава Содружества, Защитница Веры. Кстати, помимо основного, у королевы множество других официальных и неофициальных титулов. На Ямайке ее зовут “Миссис Королева” или “Леди Королева”, в Британской Колумбии (что в Канаде) – “Мать всех народов”, в американском штате Небраска – “Адмирал Елизавета”, на Фиджи – “Туи-вити” (“Верховный вождь”). А в Новой Зеландии аборигены маори кличут Елизавету II “Белой цаплей” в честь своей священной птицы.

Не человек

“God save the Queen! She ain’t no human being (“Боже, храникоролеву! Она – не человек”)”, – спели SexPistols в мае 1977 года в дни празднования серебряного юбилея королевы (то есть на 25-летие ее пребывания на престоле). Сингл британских панков был забанен местными СМИ, сурово осужден общественностью, но стал самым скандально-популярным в королевстве. И даже забрался на вторую строчку национального хит-парада (на первую его не пустили по цензурным соображениям). В тексте содержались обвинения в адрес королевы и ее “кровавого режима”. Спустя годы фронтмен группы Джонни Роттен немного смягчился по отношению к монархии и объяснял, что пластинка не имела конкретного отношения к Ее Величеству: “Это то, что ты думаешь обо всех подобных бабах из телевизора, – говорил он. – Она – не человек. Она – кусок обычной фанеры, который висит, а ты пялишься на него из автобуса”.

На выпад маргинальных подданных Елизавета I никак не ответила – слишком много чести! Про “бабу из телевизора” она и сама, видимо, понимала. По этой причине, например, во время визитов королева всегда выходила в народ. “Если они перестанут меня видеть, они перестанут верить, что я существую”, – говорила она.

Она – рептилоид

В 1999 году Дэвид Айк, бывший футболист и спортивный комментатор, объявивший себя “сыном бога”, выпустил собственное исследование “Величайший секрет”, в котором доказывал, что людьми управляют внеземные твари рептилоиды. Эти нелюди-полугуманоиды меняют внешность и питаются человеческим мясом. Их цель – поработить человечество. В рядах рептилоидов оказались политики, знаменитости, лауреаты “Оскара” и “Грэмми”, а также ее Величество британская королева со всеми своими домочадцами. “Я видел, как она приносит людей в жертву, ест их плоть и пьет их кровь. Когда она перевоплощается, то ее лицо становится длинным, змеиным и бледным”, – писал о Елизавете II исследователь. В конце 1990-х Айк, получивший звание параноика десятилетия, написал еще несколько трудов на ту же тему. Но цензуре он подвергся не за оскорбления королевы, а за распространение фейковой информации о коронавирусе.

Она – людоед

В своем элегантном возрасте Елизавета II по-прежнему энергична, активна, но если большинство склоняется к тому, что секрет долголетия и активности Ее Величества – это гены, медицина, полезная пища и здоровые физические нагрузки, некоторым эти причины кажутся недостаточными. В 1973 году историк Хьюберт Хамдингер, назвавший довольно лестно королеву “неистово яркой” и “наполненной большей энергией, чем солнце”, в статье журнала, посвященного королевской семье высказал предположение: “Чтобы быть такой живой, она должна есть человеческое мясо. В человеческих мышцах огромное количество духовной энергии”. Позже нашелся какой-то военнослужащий, рассказавший, что побывал в королевском дворце, залез в королевский холодильник, а там…

За нее работает двойник

Королева сидит на диване в Букингемском дворце, попивает чай с молоком или катается на лошади в платочке “русская babooshka” в Балтиморе, в то время, как за нее вкалывает двойник. Такая теория тоже существовала и даже нашла свое подтверждение. Но только частично. Совсем недавно, в октябре 2020 года открылось, что некая тетушка Элла Слэк добросовестно выполняет эту работу уже тридцать лет. Но изображает королеву только на репетициях торжественных церемоний и телетрансляций. Дублерша даже катается в королевском экипаже, вот только садиться на трон ей все-таки не разрешается.

У нее был роман “на стороне”

В сериале “Корона” выдвигается гипотеза, что у королевы, возможно, была вовсе не платоническая история с судьей Порчестером. И одного из своих детей – принца Эндрю – она родила не от принца Филиппа, а от судьи! Нет никаких оснований верить сценаристам. Судья Порчестер – друг королевы в течение многих лет. Адюльтер для нее невозможен, так как ударил бы по репутации монархии с сокрушительной силой. К тому же, всем известно, как Елизавета II дорожит своим мужем. Она влюбилась в своего “голубоглазого викинга” в 13 лет. В 21 (20 ноября 1947 года) вышла за него замуж. С тех пор они неразлучны. По воспоминаниям личного секретаря королевы, Филипп – единственный человек на земле, который мог “попросить Ее Величество заткнуться”.

Она ест на Рождество жареных лебедей

В Средние века лебедь был объявлен “королевской птицей”, и это означало, что все лебеди королевства принадлажат монарху. Единственные, с кем английские “величества” соглашались делить лебедей, – это виноторговцы и красильщики, которые маркировали своих лебедей, чтобы отличать их от королевских. Жареный лебедь считался изысканным блюдом для богатых и регулярно попадал на королевский стол. Нет, впрочем, ни одного свидетельства, чтобы Елизавета II или кто-то из ее близких ел лебедей на Рождество. Традиционное рождественское блюдо королевы – жареная индейка. В ее поместье Сандрингем (где она обычно отмечает Рождество) жарят три индейки для королевской семьи, одну – для нянь и еще несколько для персонала. А что касается королевских лебедей, то ежегодно в июле на Темзе происходит церемония “инвентаризации” лебедей (SwanUpping). Инвентаризаторы от королевы, виноделов и красильщиков отлавливают и кольцуют лебедей. Королева присутствовала при этой процедуре только один раз, в 2009 году. Ни один лебедь во время “сван-аппинга” не пострадал.

Секрет ее стойкости – алкоголь

Вряд ли это можно назвать секретом ее долголетия, но алкоголь в жизни королевы присутствует ежедневно. Стоп! Если вы любитель закладывать за воротник, не надо сравнивать себя с “английской королевой”. Ее Величество пьет только легкие правильные напитки и в определенной последовательности. До обеда она выпивает джин с французским аперитивом Дюбонне и ломтиком лимона. Во время обеда – коктейль “Драй мартини”. В конце обеда – бокал вина. Перед сном Елизавета II выпивает бокал шампанского. (А говорят, аристократы пьют шампанское по утрам…)

Она ненавидит кубики льда

У королевы много врагов, но сама она испытывает враждебные чувства только к кубикам льда. Как поведала Карен Долби, автор “Путеводителя по жизни королевы Елизаветы II”, Ее Величество буквально выводит из себя звук звякающих кубиков, ударяющихся друг о друга острыми углами. “Королеве нравится, чтобы кубики льда в ее стакане были круглыми, – рассказала она журналистам, – чтобы они не трескались так сильно, как квадратные”.