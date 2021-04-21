“Нет ни одного человека, на кого я могла бы опереться”. 38-летнюю Водонаеву госпитализировали с микроинсультом

“Вчера днем мне резко стало плохо. Язык начал заплетаться, не могла ничего сказать. Мне давали воду, она выливалась обратно. Все это произошло при моей маме, жене брата и подруге. Они и вызвали “скорую”, – написала ведущая.

По словам Водонаевой, сперва ее госпитализировали в реанимацию.

“В целом все хорошо. Лежу в неврологии, меня обследуют от и до. В моей жизни много стрессов. Очень. И никто не решает мои проблемы и вопросы. Я их решаю сама. И нет ни одного человека в этой жизни, на кого я могла бы опереться. И никогда в моей жизни такого человека не было. Ни одного. Единственная точка опоры – моя семья, за которую я несу ответственность”, – резюмировала ведущая.

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Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

Контекст:Водонаева родилась в 1982 году в Тюмени. Окончила филологический факультет Тюменского государственного университета, по специальности – журналист. Работала на телевидении в Тюмени, в 2004 году переехала в Москву для участия в реалити-шоу “Дом-2”.

Спустя почти три года покинула телепроект. После “Дом-2” была ведущей на нескольких российских каналах, в частности на РЕН ТВ, “Перец”, “MTV Россия”. Принимала участие в нескольких телевизионных шоу, в том числе в “Танцах со звездами”.

Водонаева была дважды замужем. Ведущая воспитывает сына Богдана (2010), отцом которого является ее первый супруг, бизнесмен Алексей Малакеев.

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