“Совсем другое дело”, “Куколка”. Волочкова изменилась до неузнаваемости
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“Иногда встречаются в жизни люди, которым просто хочется сказать: “Пока, неудачник!” – написала она.
Волочкова позировала в шубе с поднятой рукой.
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Подписчики отреагировали на пост.
“Хорошенькая! Прям куколка!” – написала veravasina97.
“Ну, вот, совсем другое дело”, – отметила ermak6391.
“Вот этот образ – ваше! Даже не узнала”, – призналась shabbatis
Контекст:20 января Волочковой исполнилось 45 лет. Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.
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