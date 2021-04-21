“Совсем другое дело”, “Куколка”. Волочкова изменилась до неузнаваемости

“Иногда встречаются в жизни люди, которым просто хочется сказать: “Пока, неудачник!” – написала она.

Волочкова позировала в шубе с поднятой рукой.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Подписчики отреагировали на пост.

“Хорошенькая! Прям куколка!” – написала veravasina97.

“Ну, вот, совсем другое дело”, – отметила ermak6391.

“Вот этот образ – ваше! Даже не узнала”, – призналась shabbatis

Контекст:20 января Волочковой исполнилось 45 лет. Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

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