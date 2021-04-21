Путин заявил, что Россию “цепляют то тут, то там”

“Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения. Но цепляют Россию то тут, то там. И так же, как у Киплинга, вокруг Шерхана вертятся всякие мелкие Табаки и подвывают. Мы не хотим сжигать мосты, но если кто-то хочет окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким”, – сказал он.

Путин добавил, что организаторы “любых провокаций, угрожающим коренным интересам” безопасности РФ “пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели”.

“При этом у нас – я просто вынужден это сказать – хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения. Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить – это мы будем определять в каждом конкретном случае сами”, – добавил он.

Путин не конкретизировал, что имел ввиду, говоря о “провокациях” и “сжигании мостов”, но в последнее время отношения РФ с рядом западных стран ухудшилось.

Контекст:За последний месяц за причастность к шпионажу и другим недружественным действиям российских дипломатов выслали США, Польша, Италия и Болгария. Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства, МИД страны не исключает высылки всех дипломатов и “построения отношений с самого начала”.

Новый виток кризиса в российско-американских отношениях разгорелся после интервью президента США Джо Байдена, опубликованного 17 марта, в котором он назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы. По данным американской разведки, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена во время выборов в 2020 году и ее лично санкционировал Путин.

В день публикации интервью Байдена МИД России вызвало своего посла в США для консультаций в Москву. В МИД РФ пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, “что делать и куда двигаться” в контексте отношений между Россией и США.

18 марта Путин ответил на слова Байдена. Он пожелал американскому коллеге здоровья и добавил: “Кто как обзывается, тот сам так называется”. Путин также предложил Байдену 19-го или 22 марта поговорить в “прямом эфире” о двусторонних отношениях России и США и о стратегической стабильности.

В Белом доме в ответ заявили, что Байден в январе уже провел телефонные переговоры с президентом РФ и “есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал”. Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки отметила, что глава Белого дома в ближайшие дни “будет очень занят”.

Телефонный разговор между президентами двух стран состоялся 13 апреля. Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины” и выразил озабоченность наращиванием военного присутствия России у границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Также он также “ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут твердо отстаивать свои национальные интересы в ответ на действия России, такие как вторжение в киберпространство и вмешательство в выборы”, сообщили в Белом доме.

За последние два месяца США ввели несколько пакетов новых антироссийских санкций. В частности, 15 апреля решили применить ограничения, которые коснулись 32 лиц, вероятно, причастных к вмешательству в выборы президента США в 2020 году, и шести технологических российских компаний, которые оказывают киберподдержку российским спецслужбам. Кроме того, министерство финансов США издало директиву, которая запрещает американским финансовым институтам напрямую приобретать долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния РФ или министерством финансов после 14 июня 2021 года.

Также, в сотрудничестве с Евросоюзом, Великобританией, Австралией и Канадой США ввели санкции против восьми компаний и физлиц, связанных с продолжающейся оккупацией Россией Крыма и репрессиями на полуострове.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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