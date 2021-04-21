 

Шмыгаль о COVID-19 в Украине: Ситуация стабилизируется. Но это не означает возврат к массовым гуляниям и вечеринкам

21.04.2021, 13:16, Новости дня
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“Сейчас мы можем говорить, что ситуация в Украине стабилизируется. Не только с точки зрения новых случаев, но и с точки зрения нагрузки на медицинскую систему. Но то, что мы выходим из очередной волны, не означает, что коронавирус исчез. Это точно не означает, что мы можем вернуться к массовым гуляниям, вечеринкам, скоплениям людей”, – подчеркнул глава правительства.

По словам Шмыгаля, украинцы должны быть осмотрительными и осторожными. 

“Особенно эту осторожность мы должны показать в период майских праздников и Пасхи. В эти дни мы призываем людей оставаться дома […] Массовые собрания людей на Пасху может привести к новой волне коронавируса”, – сказал он.

Контекст:Правительство Украины продлило до 30 июня режим карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции.
В “красной” зоне эпидемической опасности, согласно индикаторным показателям Минздрава, остаются 13 регионов: Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. 10 апреля из “красной” зоны карантина вышла Ивано-Франковская область.
В красных зонах не работают ТРЦ и учреждения культуры, кафе и бары могут работать только навынос, а школы переходят на дистанционное обучение.
С начала пандемии в стране зафиксировали почти 2 млн новых случаев коронавирусной инфекции, скончалось почти 40,8 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 1,5 млн человек. 
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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