 

“Давно все вместе не были”. Тоня Матвиенко обнародовала семейное фото

21.04.2021, 13:16, Новости дня
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“Давно все вместе не были в кадре”, – подписала снимок артистка.

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Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)

Контекст:Тоня Матвиенко в 2017 году вышла замуж за коллегу Арсена Мирзояна – 8 июня 2020 года супруги отмечали три года семейной жизни. Пара воспитывает дочь Нину (2016). 
От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына, а у Матвиенко – дочь Ульяна (1998).
Певица вместе с мужем и дочерью проживает в доме свой матери, украинской певицы Нины Матвиенко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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