“Давно все вместе не были”. Тоня Матвиенко обнародовала семейное фото

“Давно все вместе не были в кадре”, – подписала снимок артистка.

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Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)

Контекст:Тоня Матвиенко в 2017 году вышла замуж за коллегу Арсена Мирзояна – 8 июня 2020 года супруги отмечали три года семейной жизни. Пара воспитывает дочь Нину (2016).

От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына, а у Матвиенко – дочь Ульяна (1998).

Певица вместе с мужем и дочерью проживает в доме свой матери, украинской певицы Нины Матвиенко.

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