Путин высказался о контроле государства за ценами на продукты: Тень на плетень

В ходе послания Федеральному собранию президент отметил, что пандемия серьезно повлияла на благосостояние россиян. По его словам, коронавирус обострил проблемы социального неравенства. Владимир Путин подчеркнул, что такая проблема коснулась не только России, но и всех стран мира.

Президент рассказал, что многие граждане столкнулись с подорожанием продуктов. Правительство приняло ряд экстренных мер для сдерживания цен на продукты, однако полагаться только на точечные, директивные меры нельзя, считает политик. “Мы помним, к чему это приводит – к пустым полкам”, – сказал Путин.

Российский лидер сообщил, что задача правительства сегодня – сформировать долговременные условия, которые гарантируют предсказуемость цен и качественное насыщение рынка. Президент уточнил, что сделать это можно с помощью рыночных механизмов.

“Никто не говорит, что мы будет директивно цены устанавливать. Не надо здесь тень на плетень наводить”, – заключил Путин.

Во время выступления перед Федеральным собранием глава государства также высказался о демографической ситуации в стране. Путин заявил, что высшим приоритетом сегодня является сбережение народа. Он поручил выйти на устойчивый рост численности населения России.