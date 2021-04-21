Названы основные признаки истощения организма

Врачи назвали основные признаки, которые могут свидетельствовать о полном истощении организма. Все люди устают после напряженного труда и физических нагрузок. Однако, если это состояние наблюдается постоянно, здоровью может быть нанесен большой урон.

В медицине не существует четкого определения состояния истощения. Оно является более тяжелой формой усталости. Существует ряд признаков, на которые важно обратить внимание. Первым является постоянное изменение настроения. Это происходит, поскольку истощение воздействует на психическое здоровье и физическое состояние здоровье. Если больше месяца присутствует чувство отстраненности и тревоги, то рекомендуется обратиться к врачу.

При полном истощении организма человек чувствует усталость сразу же после сна. Важно спать 7-9 часов в сутки, чтобы набираться сил. На фоне постоянной усталости может происходить потеря веса или же резкий набор массы тела. Чтобы найти причину таких скачков необходимо сдать анализ на гормон ТТГ, чтобы исключить сниженную функцию щитовидки и дефицит необходимых веществ.

В отдельных случаях может наблюдаться мозговой туман, когда отсутствует потеря ясности и наблюдается ухудшение памяти. При чрезмерной усталости кожа становится сухой и склонной к воспалениям, а волосы начинают выпадать. Это говорит о гормональном дисбалансе в организме.

Источник: www.pravda.ru