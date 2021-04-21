 

Путин призвал Мишустина помочь регионам с подготовкой проектов развития

21.04.2021, 13:04, Новости дня
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Президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, призвал регионы четко и ритмично работать с инфраструктурными проектами, а правительству РФ поручил помогать коллегам при возникновении сложностей.

«Давайте работать ритмично и четко … Своевременно надо всё делать, готовить надо эти проекты (инфраструктурные), не прибегать надо с картинками в правительство», – сообщил Путин.

Президент отметил, что правительство в то же время должно «быстро перерабатывать» эти проекты, а также помочь регионам, если они где-то «с этим не справляются». «Помочь надо коллегам, а не отбрасывать в корзину. … Некоторые не могут сделать так, как вы требуете. Помогите им, и тогда работа пойдет», – сообщил Путин.

Он также сообщил о планах поддержать регионы, которые берут на себя ответственность и запускают проекты созидания. «Стремление руководителей субъектов федерации сделать свой регион успешным и самодостаточным должно и будет всемерно поощряться. Мы поддержим тех, кто берет на себя ответственность и запускает проекты созидания. Убежден, что большой потенциал есть у каждого региона России», – сообщил президент, передает РИА «Новости».

Он добавил, что регионам предоставят принципиально новые инструменты для развития. Сейчас за счет возможностей бюджета РФ может нарастить поддержку инвестиций в инфраструктуру и предложить регионам новые инструменты развития, сообщил президент.

 



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