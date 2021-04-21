На Украине продлили режим ЧС и карантин

Правительство Украины продлевает режим ЧС и карантинные меры до 30 июня, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Правительство продлевает до 30 июня режим ЧС и соответственно карантина, и этот режим в первую очередь касается органов государственной власти и их постоянной готовности относительно противодействия пандемии», – сказал он на заседании кабинета министров, передает ТАСС.

В марте на Украине решили продлить карантин до конца 2021 года. Министр здравоохранения страны Максим Степанов предупредил, что ситуация с коронавирусом на Украине будет ухудшаться еще в течение нескольких недель, что, по его словам, вызвано распространением более агрессивного британского штамма коронавируса. При этом 3 апреля медики Киева подтвердили 2053 случая заражения коронавирусом за прошедшие сутки и 50 смертей, что стало максимальным за время пандемии на Украине.

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