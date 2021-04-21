MediaTek готовит к выпуску первый в мире чип 4 нм

О данной технологии говорят уже достаточно давно, хотя никто еще не наладил серийное производство. Речь идет о новейших процессорах 4 нм, которые планирует поставить на конвейер компания MediaTek из Тайваня.

Чипы нового поколения предоставят невиданные доселе возможности, говорят эксперты. Но они же могут привести к значительному удорожанию устройств.

Следует отметить, что переход на новые рельсы происходит в условиях нарастающего дефицита полупроводников. Сразу несколько факторов говорят в пользу значительного удорожания. Это и дефицит, и инновация, и прочие обстоятельства. Производитель, тем временем, сообщает о следующем шаге в развитии технологий. Вскоре после 4 нм процессоров выйдут чипы 3 нм.