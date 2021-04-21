 

MediaTek готовит к выпуску первый в мире чип 4 нм

21.04.2021, 13:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

О данной технологии говорят уже достаточно давно, хотя никто еще не наладил серийное производство. Речь идет о новейших процессорах 4 нм, которые планирует поставить на конвейер компания MediaTek из Тайваня.

Чипы нового поколения предоставят невиданные доселе возможности, говорят эксперты. Но они же могут привести к значительному удорожанию устройств.

Следует отметить, что переход на новые рельсы происходит в условиях нарастающего дефицита полупроводников. Сразу несколько факторов говорят в пользу значительного удорожания. Это и дефицит, и инновация, и прочие обстоятельства. Производитель, тем временем, сообщает о следующем шаге в развитии технологий. Вскоре после 4 нм процессоров выйдут чипы 3 нм.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.02 / Зеленский: Мы наши телеканалы не закрывали, мы закрывали их телеканалы

30.10 / Минобороны США и Китая обсудили вопросы предотвращения кризиса

16.12 / Водонаева пообещала главе Кубани стать для него «занозой в заднице»

26.02 / Гривна к евро подешевела до 34,15 грн/€

25.01 / Hongqi разрабатывает новый электрокар Е111

22.08 / Офис президента Украины требует явки всех нардепов от “Слуги народа” на празднование Дня Независимости – СМИ

20.11 / Илларионов: Украинцы поразительно различают российские власти и российских граждан

21.09 / RT анонсировал новое шоу с Маргаритой Симоньян

12.04 / СТРАНА – Зеленский заявил, что без вклада Украины Гагарин не полетел бы в космос

01.09 / Вложения в газификацию на Кубани превысят 4 млрд рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика