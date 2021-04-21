Создан наноматериал, способный осознавать прикосновения к нему

Авторство новой разработки принадлежит группе ученых из пенсильванского университета и специалистов ВВС США. Они представили принципиально новый наноматериал, который, по их словам, умеет распознавать прикосновения.

Далее следует реакция наноматериала, которая меняется в зависимости от вида прикосновения. Процессом руководит специальное программное обеспечение.

По словам ученых, в своей разработки они отошли от привычного бинарного метода. Результат превзошел все ожидания. Итак, в недалеком будущем электронные устройства и роботы получат чувство осязания, очень похожие на человеческие. Как отмечают эксперты, это настоящие прорыв в области технического прогресса.