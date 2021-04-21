Мнение: Тест №24. Психоалхимия. Разморозка

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А я дополню немного.

Тестирование посвящено феномену влияния.

Почему один человек влияет на другого?

Вы прочитаете в разных источниках о том, как люди обманом вторгаются в мозг к другому, совершая чуть ли не взлом.

На самом деле в области влияния правит тот же самый закон как в сказках про вампиров: вампира надо пригласить в дом. Даже когда речь идет о самом полезном влиянии, необходим запрос.

Запрос может быть плохо осознаваем, но он должен быть обязательно, чтобы влияние произошло.

Все самые сильные мошеннические трюки основаны на том, что человека предварительно расшатывают, эмоционально или даже физически, а в расшатанном состоянии человек адресует запрос любому, кто находится рядом и выглядит более устойчивым.

Самым простым и сильным способом расшатать человека является страх.

Если в толпе паника, а потом звучит уверенный голос самоназванного лидера, то есть любого уверенного человека, толпа готова устремиться за ним.

Чем сильней ваш страх, тем больше запрос на поддержку.

Поэтому когда вы читаете что-то про угрозу вашей безопасности, не закрываете страницу и не идете заниматься своими делами, а продолжаете лихорадочно уточнять подробности и метаться, будьте уверены, вы уязвимы для любого влияния, даже такого, которое в нормальном состоянии покажется вам бредовым.

Если вы хотите разбираться в психологии человека, вы должны учитывать, что один и тот же человек ведет себя, чувствует и мыслит по-разному, в зависимости от эмоционального состояния. Те люди, которые учатся контролю за эмоциями, оберегают себя от ненужного влияния. К сожалению контроль за эмоциями для большинства – это внешняя оболочка, защитный покерфейс, тогда как внутри их состояние расшатано и уязвимо. Настоящая устойчивость – это хороший внутренний локус и привычка всегда держать свой локус внутри границ. Вот тогда вы не посылаете неосознанных запросов всем подряд, а значит влиять на вас могут только те, кого вы сознательно выбрали, у кого вы сами хотите чему-то учиться.

Ни в коем случае влияние нельзя считать чем-то вредным. Влияние может быть как вредным и даже опасным, так и самым полезным, что есть в социуме. Пластичность психики людей связана с их способностью поддаваться влиянию, меняться, обучаться, трансформироваться, развиваться, перенимать навыки и получать от других импульсы. Вот почему огородиться от людей стеной отчуждения или презрения – это сделать себя еще более уязвимым, слабым, умирающим, как растение, которое вы решили бы огородить от света и воды. Если же вы пытаетесь защищаться от влияния посредством страха, вы делаете самое глупое, что можно придумать. Страх расшатывает и вас запрос похож на азбуку морзе тонущего корабля, он идет во все стороны, хаотично, SOS, и влиять на вас может каждый прохожий, у вас не остается собственного стержня.

После тестирования мы будем разбирать способы конструктивного влияния и деструктивного, а так же попыток влияния, когда тот, кто пытается повлиять, сам оказывается под влиянием. Мы почти не касались этой темы, разве что после теста о гипнозе немного поговорили об этом, но очень поверхностно. Проблема влияния многогранна и очень интересна. Человек в гневе тоже подвержен влиянию, хотя ощущает себя главным.

А такая вещь как зависть делает еще более уязвимым для негативного влияния, чем страх.

Когда вы завидуете кому-то, кроме мыслей о том, чтобы ему пусто стало, вы еще готовы впитывать все, что делает этот человек. Обесценивание при зависти не только не помогает, но и делает процесс влияния более сильным и незаметным.

Есть несколько конструкций, с помощью которых влияние происходит мгновенно, некоторые парадоксальны. На тесте будет возможность частично освоить эти конструкции в формате инсайта. А после теста, как всегда, подробней разберем.

Понятно, почему обучение на тестировании происходит эффективней? Это как раз относится к тому, что я описала выше. Создается особое эмоциональное состояние и возникает максимальный запрос. Понятно какой запрос?

А эмоциональное состояние уже чувствуете?

Кто опишет, какое состояние более способствует обучению? А какое успешному прохождению теста?

Это разные состояние, они выглядят даже конфликтующими, но на самом деле одно дополняет другое.