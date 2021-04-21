Путин поручил выделить на инфраструктурные кредиты регионам полтриллиона рублей

Президент Владимир Путин предложил предоставить регионам инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых на срок 15 лет, на такие займы будет выделено 500 млрд рублей.

По словам Путина, на инфраструктурные кредиты будет выделено до 2023 года 500 млрд рублей. «Принцип распределения инфраструктурных кредитов будет следующий: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов», – сказал президент.

Также он призвал помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности. «Предлагаю следующее: весь объем коммерческого долга субъекта федерации, превышающий 25% его собственных доходов, будет замещен бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года», – сказал президент.

Кроме того, Путин предложил провести реструктуризацию бюджетных кредитов, которые были предоставлены регионам в прошлом году для реализации мер, связанных с противодействием эпидемии. «Мне кажется, это справедливо. Срок погашения таких кредитов истекает через два месяца, 1 июля. Предлагаю пролонгировать их также до 2029 года», – добавил Путин.

Путин выступает с посланием Федеральному собранию в центральном выставочном зале Манеж. Мероприятие проходит полностью в очном режиме. Послание слушают члены обеих палат парламента и главы регионов.