 

Муфтий Москвы призвал мигрантов вакцинироваться от коронавируса

21.04.2021, 12:46, Новости дня
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Легальным мигрантам в РФ необходимо вакцинироваться от коронавирусной инфекции, сообщил глава Духовного собрания мусульман РФ (ДСМР), муфтий Москвы Альбир Крганов.

«Мы призываем мигрантов вакцинироваться – и тех, кто приезжает, и тех, кто уже в России. Никаких ограничений для вакцинации легальных мигрантов в РФ нет. Они вакцинируются. Все заинтересованы, чтобы мигранты проходили вакцинацию, особенно те, которые работают в сфере обслуживания – развозят продукты питания, работают в такси», – цитируют Крганова РИА «Новости».

Он добавил, что в Духовном собрании мусульман, проводится просветительская работа, там поясняют о необходимости легализоваться в стране и рассказывают о том, что для этого нужно.

«Мы предоставляем документы, показываем, рассказываем, как их заполнять. Сейчас в центре общаются с несколькими тысячами мигрантов, которые хотят легализоваться. Мы должны им протянуть руку помощи», – указал муфтий.

На прошлой неделе в МВД потребовали от стран СНГ до 15 июня забрать своих граждан, незаконно живущих в России. В противном случае Москва примет меры вплоть до массового выдворения. По данным МВД, только из Узбекистана в РФ «задержалось» 332 тыс. гостей, а с Украины – 152 тыс. человек.



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