 

Путин поручил продлить магистраль Москва – Казань до Екатеринбурга

21.04.2021, 12:46, Новости дня
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Президент Владимир Путин рассказал, что скоростную трассу Москва – Казань продлят до Екатеринбурга.

По словам президента России, средства из ФНБ выделят на опорные магистрали.

«Будет форсировано строительство дороги от Москвы до Казани. Ее также продлят до Екатеринбурга. Проект завершат за три года», – сообщил Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Он добавил, что недостаточно просто связать города между собой, опорная инфраструктура должна тянуть за собой развитие всех территорий, через которые она проходит.



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