Скандалы: «Бахчисарай» вписали в дело о взятке

Как украинского миллионера Павла Климца судят в Москве за попытку дать взятку российским судьям и силовикам за снятие ареста с Крымского винно-коньячного завода «Бахчисарай»

Как стало известно “Ъ”, в Пресненском райсуде столицы начинается рассмотрение по существу уголовного дела в отношении украинского бизнесмена Павла Климца. Миллионер обвиняется в попытке дать крупную взятку российским судьям и силовикам за снятие ареста с принадлежавшего ему Крымского винно-коньячного завода «Бахчисарай». Однако переданная сумма денег целиком оказалась в руках мошенников, бравировавших своими якобы имеющимися обширными связями во властных структурах. Господин Климец настаивает на своей невиновности, утверждая, что готов был платить только за легальные юридические услуги, а представлявшийся председателем коллегии адвокатов «решальщик» Гор Чудопалов намеренно выставил его перед спецслужбами взяткодателем. Недавно господин Чудопалов уже был фигурантом схожего громкого процесса о торговле должностями чиновников и генералов МВД, но благодаря громким признаниям отделался символическим наказанием, в то время как остальные подсудимые получили длительные сроки лишения свободы.

По данным “Ъ”, несмотря на якобы имеющуюся в уголовном деле коррупционную подоплеку и участие в нем спецслужб, судья Катерина Кириченко постановила на предварительном слушании провести процесс в отношении 53-летнего украинского бизнесмена Павла Климца в открытом режиме. Как ожидается, в среду будет оглашено обвинительное заключение о покушении украинского миллионера на дачу взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ). Двумя другими обвиняемыми являются подчиненная господина Климца, менеджер одной из принадлежащих ему бизнес-структур Юлия Самойлова, которой инкриминируют покушение в посредничестве во взяточничестве (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), и обвиняемый в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) предприниматель с украинским гражданством Андрей Грохольский.

Как утверждают близкие к следствию источники “Ъ”, первые двое своей вины категорически не признают, отмечая, что сами стали жертвами обмана со стороны аферистов, в то время как господин Грохольский вообще давать какие-либо показания отказывается.

Согласно версии следствия, попытка дать взятку была совершена Павлом Климцом еще в 2017 году. В сфере интересов весьма известного на Украине бизнесмена и политика находился, помимо прочего, алкогольный бизнес. В частности, в принадлежащую ему группу компаний «Олимп» входил Крымский винно-коньячный завод «Бахчисарай». После воссоединения Крыма с Россией у ФНС возникли претензии по уплате налогов в казну, которые стали основанием для возбуждения уголовного дела. Об этом узнали махинаторы, и через общего знакомого господин Чудопалов вышел на господина Климца, предложив последнему свои услуги в решении проблемы. Чтобы снять с производства арест, который грозил банкротством, Павел Климец якобы и решил дать взятку сотрудникам ГСУ СКР по Республике Крым и судьям. Но поскольку сам бизнесмен постоянно проживал на Украине, то посредником в коррупционной сделке стала, по мнению СКР, находившаяся в Москве Юлия Самойлова. Павел Климец и она, как посчитали следователи, вели переговоры с выразившим желание помочь «решальщиком» — представлявшимся председателем коллегии адвокатов уроженцем Армении Гором Чудопаловым. Последний бравировал своими якобы имеющимися широкими связями во властных структурах, в том числе в руководстве ФНС. А связанный с господином Чудопаловым Андрей Грохольский намекал, что знает влиятельных людей в самом Крыму. Впрочем, передано им было всего $80 тыс. из общей суммы взятки, которая, по мнению следствия, должна была составлять 20 млн руб. В апреле 2019 года Павел Климец приехал по делам в Москву и сразу же был задержан сотрудниками управления «К» ФСБ РФ. Управление СКР по ЦАО Москвы возбудило по их материалам в отношении него уголовное дело.

Как рассказывал ранее “Ъ”, Гор Чудопалов был одним из фигурантов скандального процесса о продаже мошенниками за крупные суммы должностей заместителя полпреда президента в ЮФО и поста главы МВД Дагестана. В обмен на признательные показания ему назначили символическое наказание и освободили в зале суда, в то время как остальные фигуранты получили длительные сроки лишения свободы. Так, один из бывших руководителей УСБ дагестанского МВД полковник Магомед Хизриев отправился в колонию на девять лет, хотя и утверждал, что на министерское кресло не зарился, а стал жертвой оговора со стороны Гора Чудопалова. В случае с Павлом Климцом господина Чудопалова вообще освободили от уголовной ответственности, а Андрея Грохольского обвинили лишь в мошенничестве, так как он никакой возможности спасти завод «Бахчисарай» не имел, и тот в итоге оказался в стадии банкротства.

Господин Климец, по данным “Ъ”, с самого начала утверждал, что платил Гору Чудопалову только потому, что тот представлялся председателем адвокатской коллегии, которая поможет ему решить вопросы с «Бахчисараем» легальным путем.

И следователи управления СКР по ЦАО поначалу согласились с ним, посчитав, что украинский мультимиллионер просто стал жертвой мошенников, которые выуживали у него деньги, пользуясь ситуацией, однако позже изменили позицию, и владельцу «Олимпа» все же предъявили обвинение. Он оказался сначала в «Бутырке», а потом в спецблоке «Матросской Тишины». Следствие длилось около года, а затем дважды возобновлялось. Волокиту в нем помимо самих обвиняемых усмотрели судьи Мосгорсуда, рассматривавшие жалобы обвиняемых на продление им сроков ареста и направившие в адрес прокуратуры соответствующее представление. Стоит отметить, что уголовное дело, сначала разросшееся до 21 тома, потом неожиданно, по данным источников “Ъ”, уменьшилось до девяти томов. Поэтому его рассмотрение в суде вряд ли займет много времени. Адвокаты подсудимых от комментариев относительно избранной стратегии защиты пока воздерживаются.

Сергей Сергеев