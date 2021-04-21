Мнение: Встреча со мной на Библионочи в Итальянском дворике в ГМИИ

В эту субботу состоится всеобщая Библионочь, в библиотеках и многих музеях, со множеством классных мероприятий.Я буду выступать в ГМИИ и рассказывать об анекдотах псевдо-хармса и художнике-нонконформисте Владимире Пятницком, который сделал эту рукописную "книгу художника", ставшую легендой самиздата.Мое мероприятие будет в 16.00, и на него надо зарегистрироваться вот здесь.При этом вход на все события Библионочи в Пушкинском музее осуществляется по билетам в музей, которые надо купить вот здесь, они по сеансам.Другие события Библионочи в ГМИИ: презентация книг из коллекции А.Н. Бенуа в фонде научной библиотеки, фильм «Дом текста» и рассказ коллекционера Бориса Фридмана об истории издания книги «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла с иллюстрациями Сальвадора Дали. Описание и ссылки на регистрацию здесь.