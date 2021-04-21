Обратно к Меган: принц Гарри улетел в США за день до 95-летия королевы Елизаветы II

После похорон своего деда, принца Филиппа, 36-летний герцог Сассекский лишь на пару дней задержался в Лондоне. Накануне он вылетел из аэропорта Хитроу прямиком в Лос-Анджелес, где его уже ждали беременная супруга Меган Маркл и сын Арчи.

По данным издания The Sun, 20 апреля принц Гарри вылетел из Лондона рейсом American Airlines и приземлился в аэропорту Лос-Анджелеса около 13:30 по местному времени. В частном терминале его встретили охранники и увезли на черном тонированном внедорожнике в их особняк в Монтесито, Санта-Барбара, куда они прибыли около 16:00 по местному времени. Также изданию удалось сфотографировать автомобиль, в окне которого можно было разглядет силуэт принца.

По какой причине Гарри решил не остаться еще на день, чтобы лично поздравить королеву Елизавету II c юбилеем – сегодня, 21 апреля, ей исполнилось 95 лет – не сообщается. Инсайдеры говорят, что, несмотря на теплый прием со стороны Кейт Миддлтон и принца Уильяма (после панихиды в субботу они мирно пообщались, что могли видеть все зрители прямой трансляции церемонии прощания с Филиппом), остальные члены семьи не были ему рады. И не только из-за его отъезда за океан, но и из-за скандального интервью Опре Уинфри. Якобы после похорон он, принц Уильям и принц Чарльз пообщались на некоторые темы, однако о чем шла речь, неизвестно.

Принцы Уильям, Чарльз и Гарри

Напомним, примерно через неделю после того, как на экраны вышло интервью Меган и Гарри, с принцем связались его брат и отец. О том, что беседа состоялась, стало известно благодаря другу герцогини Сассекской Гайлу Кингу. Он рассказал об этом в эфире CBS This Morning:

Недавно я звонил им, узнать, как они себя чувствуют после всего этого. Это правда, Гарри поговорил с братом и отцом. Я бы описал это так: переговоры получились непродуктивными. Но они хотя бы рады тому, что этот диалог начался.

Как признавался Гарри в том самом интервью, после его отречения и переезда в Америку принц Чарльз перестал отвечать на его звонки:

В какой-то момент он перестал отвечать на мои звонки, но все равно я считаю, что в этих отношениях есть, над чем поработать. Я немного разочарован его реакцией, потому что он в свое время прошел через нечто подобное. Он знает, что такое боль. Арчи — его внук. Они знают только то, что знают — или то, что им говорят. Но в то же время я всегда буду любить его, несмотря ни на что, и я пытался ему объяснить, что происходит. Один из моих главных приоритетов – попытаться наладить наши отношения.