Вышел первый трейлер тревел-шоу Натальи Водяновой: “Надеюсь, мои дети смогут почувствовать себя русскими”

В 2019 году Наталья Водянова начала работу над своим новым проектом – “Русские каникулы”. Идея его создания принадлежит Наталье Водяновой, а воплощать в жизнь проект взялись Михаил Зыгарь, выступивший в роли продюсера и шоураннера, и Нателла Крапивина в качестве сопродюсера. Телеведущей стала сама Водянова вместе со своими старшими детьми – 19-летним Лукасом, 13-летним Виктором и 15-летней Невой. В понедельник Наталья и Михаил представили плоды своих трудов на закрытой презентации в Москве.

Старшие дети супермодели Натальи Водяновой от брака с британским аристократом Джастином Портманом родились и выросли в Великобритании. Конечно, они не раз бывали с мамой на ее родине в России, но, по собственному же признанию, о стране, ее жителях, укладе жизни знают мало. Как говорит Наталья, именно поэтому она решила показать все разнообразие огромной своей страны, причем не только своим детям, но и зрителям всего мира.

В тревел-шоу “Русские каникулы” зрители увидят Россию глазами детей супермодели, европейцев с русскими корнями. В первом трейлере с красочной нарезкой кадров многодневных путешествий Наталья объясняет, как у нее возникла эта идея.

Наталья Водянова

В 17 лет я уехала из России, чтобы работать на подиуме по всему миру. Я поменяла ударение в фамилии, чтобы было проще обращаться ко мне по-английски. Я возвращаюсь в Россию, чтобы показать мою родину моим детям – Лукасу, Неве и Виктору. Они бывали в разных уголках земного шара и мне жаль, что Россию они видели только из окон отелей… Хочу, чтобы мои дети увидели, что Россия бывает очень разной, чтобы они, когда обсуждали какое-то место в мире, могли сказать: “О, вообще-то, это совсем как в России”. Я надеюсь, что мои дети смогут почувствовать себя частью этой страны, почувствовать себя русскими, – говорит Наталья Водянова.

Съемки документального сериала проходили в несколько этапов. Наталья и ее дети совершили невероятное путешествие от юга до севера европейской части страны. Красота Кавказских гор, особенности местной кухни и традиций, трагические страницы истории, например, трагедия в Беслане, – все это зрители увидят в первых четырех сериях проекта, которые снимали в Сочи, Адыгее, Пятигорске и Северной Осетии. Второй блок посвящен русскому Северу, где Наталья с детьми посетила Мурманск, Кольский полуостров и Карелию.

Россия – самая большая в мире страна, размером с континент. И даже переезжая из одного места в другое по три и шесть часов на машине, я сумел посмотреть на пять совершенно разных миров, – делится впечатлениями Лукас. Премьера шоу состоится 25 апреля на видеосервисе Premier.

Нева и Наталья Лукас Нева, Лукас, Виктор и Наталья