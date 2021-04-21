“Фуры к ним огромные ходили”, “Дарит продуктовые наборы”, “Музыка из замка никогда не доносится”. Соседи Пугачевой рассекретили, как живет ее семья

“Хватит уже ее превозносить!” – сказал один из соседей.

Другой отметил, что хорошо относится к певице, хоть и никогда и не общался с ней лично.

“Люди мы разные по статусу. Но Пугачева дарит нам продуктовые наборы на праздники, и, кстати, очень неплохие! В кризис это очень большая помощь для местного населения. Жалоб на Примадонну от соседей никогда не поступало, даже музыка из замка никогда не доносится”, – рассказал он.

Соседка Пугачевой отметила, что помогает Пугачева не всем, а только тем, кто живет в бараках. Она же пожаловалась, что певица загородила вид на пруд.

“Поставили забор высотой в 3–4 метра. Раньше был виден пруд, а теперь нет. Да и дороги все раздолбали нам. Фуры к ним на территорию огромные ходили, вечно им что-то возили и возили – то деревья какие-то, то еще что-то. Асфальт и попортился от этого. Но никому ничего не надо. Ни Пугачева ничего не делает, ни глава деревни”, – заявила женщина.

Контекст:72-летняя Алла Пугачева замужем за шоуменом Максимом Галкиным. Он младше ее на 27 лет. Они поженились 23 декабря 2011 года. Супруги воспитывают двух детей: двойняшек Гарри и Лизу, родившихся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать.

В деревне Грязь Галкин и Пугачева построили замок еще в 2011 году.

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