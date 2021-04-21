Amnesty International заявила о самом низком числе смертных казней в мире за десятилетие. Больше всего казнили в Китае, Иране и Египте

Число казней снижается третий год подряд. По сравнению с 2019 годом оно снизилось на 26% и на 70% по сравнению с пиковым количеством в 1634 казни в 2015 году, сообщили правозащитники. Приведенные Amnesty International расчеты не учитывают казни в странах, где эти данные приравниваются к государственной тайне. (Китай, Северная Корея, Сирия и Вьетнам).

Снижение показателей связывают со снижением их числа в странах, где практикуются смертные приговоры, и, в меньшей степени, с перерывами в исполнении смертных приговоров из-за пандемии коронавируса. В частности, в Саудовской Аравии число казней сократилось на 85% – со 184 в 2019 году до 27 в 2020 году, а в Ираке – более чем вдвое, со 100 в 2019 году до 45 в 2020 году. В Бахрейне, Беларуси, Японии, Пакистане, Сингапуре и Судане вообще не проводили казни в прошлом году.

Amnesty International зафиксировала снижение числа смертных приговоров в 30 из 54 стран, где они выносятся. Заметными исключениями стали Индонезия, где число смертных приговоров в 2020 году увеличилось на 46% по сравнению с 2019 годом (117 против 80), и Замбия, которая вынесла 119 смертных приговоров в 2020 году, на 18 больше, чем в 2019 году. Самый высокий показатель по смертным приговорам зафиксирован в странах Африки южнее Сахары.

Несмотря на тенденцию к снижению, некоторые страны увеличили число казней. По мнению правозащитников, это свидетельствует о пугающем пренебрежении к человеческой жизни в то время, когда внимание всего мира было сосредоточено на защите людей от смертельного коронавируса.

Египет в прошлом году утроил ежегодное число казней. Китай объявил о подавлении действий, влияющих на усилия по предотвращению COVID-19, в стране казнили по крайней мере одного человека. Администрация президента США Дональда Трампа возобновила федеральные казни после 17-летнего перерыва и менее чем за полгода казнила десять человек. Индия, Оман, Катар и Тайвань также возобновили казни в прошлом году.

“Пока мир сосредоточился на поиске путей защиты жизней от COVID-19, некоторые правительства проявили тревожную решимость прибегнуть к смертной казни и казнить людей несмотря ни на что. Смертная казнь – это отвратительное наказание, и проведение казней в разгар пандемии еще раз подчеркивает присущую ей жестокость”, – подчеркнула генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

Amnesty International отмечает, что в Китае приговаривается максимальное количество людей к смертной казни. Предположительно каждый год Китай казнит тысячи людей, говорится в докладе. За ним следуют Иран (246), Египет (107), Ирак (45) и Саудовская Аравия (27). На долю Ирана, Египта, Ирака и Саудовской Аравии пришлось 88% всех известных казней в 2020 году.

Многие страны Азиатско-Тихоокеанского региона продолжают нарушать международное право и нормы, запрещающие применение смертной казни за преступления, не связанные с умышленным убийством, констатировали правозащитники. Смертные приговоры выносились за преступления, связанные с наркотиками, в Китае, Индонезии, Лаосе, Малайзии, Сингапуре, Шри-Ланке, Таиланде и Вьетнаме; за коррупцию в Китае и Вьетнаме. А в Пакистане казнили за богохульство. В Бангладеш и Пакистане смертные приговоры выносятся судами, созданными на основе специального законодательства и обычно использующими процедуры, отличные от обычных судов. На Мальдивах пять человек, которым на момент совершения преступления не исполнилось 18 лет, были приговорены к смертной казни.

В 2020 году Чад и американский штат Колорадо отменили смертную казнь, Казахстан обязался отменить смертную казнь в соответствии с международным правом, а Барбадос завершил реформы по отмене обязательной смертной казни. По состоянию на апрель 2021 года 108 стран отменили смертную казнь за все преступления, а 144 страны отменили ее законодательно или на практике.

Калламар призвала лидеров стран, где применяется наказание в виде смертной казни, сделать 2021 год “годом, когда они навсегда покончат с санкционированными государством убийствами”.

—