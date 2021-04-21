 

Путин назвал чрезвычайной ситуацию в сфере демографии

21.04.2021, 12:20, Разное
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В среду, 21 апреля, глава государства выступил с посланием Федеральному собранию. Владимир Путин отметил, что пандемия коронавирусной инфекции нанесла серьезный удар по демографии. Сложившуюся ситуацию президент назвал чрезвычайной.

Российский лидер подчеркнул, что высшим приоритетом сегодня является сбережение народа. Президент поручил выйти на устойчивый рост численности населения, чтобы к 2030 году средняя продолжительность жизни в стране составляла 78 лет.

Во время выступления Путин также попросил Министерство здравоохранения расширить программу диспансеризации. По его словам, она должна быть запущена в полном объеме с 1 июля этого года. Полную запись послания Федеральному собранию Вы можете посмотреть здесь.

В начале марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что демографическая ситуация в России находится в “очень плохом положении”. Он сообщил, что правительство принимает интенсивые меры для увеличения рождаемости в стране.

Напомним, в июле прошлого года Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года. Среди них – повышение уровня жизни российских граждан, увеличение численности населения страны и помощь в раскрытии талантов.



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