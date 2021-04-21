Специалист рассказал, как дистанционно вернуть пропавший смартфон

Смартфоны часто теряются, владельцы их забывают в разных местах, а еще их воруют. Однако современные технологии позволяют отчасти или же почти полностью справиться с данной проблемой. Ведь хороший смартфон – ведь дорогая, а разбрасываться деньками у нас как-то не принято.

Для того чтобы дистанционно вернуть пропавший смартфон, специалисты из Роскачества Сергей Кузьменко, советует принять несколько превентивных мер. Прежде всего, сразу после покупки гаджета необходимо активировать все функции, связанные с безопасностью.

Например, существуют такие приложения как «Локатор», позволяющие обнаружить местонахождение смартфона. Впрочем, ведущие производители, как правило, предлагают целый набор функций.