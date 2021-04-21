 

Специалист рассказал, как дистанционно вернуть пропавший смартфон

21.04.2021, 12:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Смартфоны часто теряются, владельцы их забывают в разных местах, а  еще их воруют. Однако современные технологии позволяют отчасти или же почти полностью справиться с данной проблемой. Ведь хороший смартфон – ведь дорогая, а разбрасываться деньками у нас как-то не принято.

Для того чтобы дистанционно вернуть пропавший смартфон, специалисты из Роскачества Сергей Кузьменко, советует принять  несколько превентивных мер. Прежде всего, сразу после покупки гаджета необходимо активировать все функции, связанные с безопасностью.

Например, существуют такие приложения как «Локатор», позволяющие обнаружить местонахождение смартфона. Впрочем, ведущие производители, как правило, предлагают целый набор функций.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.06 / Большинство украинцев выступают против сотрудничества с МВФ – опрос

12.02 / Эксперты назвали приложения, которые следует удалять со смартфонов

12.08 / Иммунолог объяснил, как сочетать вакцины от гриппа и от коронавируса

13.07 / Десятки университетов поддержали требование отменить указ Трампа об иностранных студентах

19.09 / “Схемы”: Украина платит России каждый год $200 млн за хранение ядерного топлива

15.07 / США: Российская «Группа Вагнера» осложняют ситуацию в Ливии

13.08 / Повторный тест Трутнева на коронавирус оказался положительным

04.11 / Биткоин поднялся выше 14 тыс. долларов второй раз за неделю

24.11 / Более трети россиян все еще заклеивают камеры скотчем

06.03 / “Укрзалізниця” осуществит три спецрейса для вывоза пассажиров из Ивано-Франковской и Черновицкой областей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика