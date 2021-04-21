 

Под Нижним Новгородом нашли тела двух пропавших детей

21.04.2021, 11:54, Новости дня
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В Нижегородской области найдены тела двух малолетних девочек, которые пропали накануне, их нашли в водоеме в одном из местных районов, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«Установлено, что пропавшие девочки являются двоюродными сестрами. В тот день одна из них вместе с отцом приехала в гости. Последний раз девочек видели около 18 часов возле пруда. Ночью 21 апреля тело одной из пропавших девочки извлечено из пруда. При его осмотре следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи назначили судмедэкспертизу. По предварительным данным, смерть наступила в результате утопления.

Позже в СК уточнили, что утром 21 апреля в водоеме нашли тело второй девочки, передает РИА «Новости».

«В ходе расследования уголовного дела следователи СК основательно изучат обстоятельства безвестного исчезновения детей. Расследование по уголовному делу продолжается», – заключили в ведомстве.

Ранее нижегородский поисково-спасательный центр «Рысь» сообщал, что в поселке Кержемок пропали две девочки 2013 года рождения, они ушли гулять во вторник в 18.00 и исчезли.

В августе в Подмосковье нашли тело 10-летнего мальчика, пропавшего в Волоколамском городском округе.



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