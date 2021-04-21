 

Путин поблагодарил россиян за огромный труд во время пандемии

21.04.2021, 11:54, Новости дня
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Президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию выразил благодарность медикам, ученым и всем гражданам РФ за огромный и напряженный труд во время пандемии коронавируса.

В частности, Путин похвалил медработников, которые, рискуя жизнью, боролись с пандемией и ученых, которые внесли вклад в борьбу с инфекцией.

«Миллионы россиян, боровшихся с распространением коронавируса, работали быстро, качественно и на совесть. … Настоящий прорыв совершили и нашли ученые, разработавшие три надежные вакцины от коронавируса», – напомнил президент, заявив, что это прямое воплощение растущего научного и технологического потенциала нашей страны.

Путин также упомянул труд бизнеса и производств, личный состав правоохранительных органов и спецслужб, сотрудников интернатов и хосписов, преподавателей вузов и учителей школ. Он поблагодарил всех, кто ответственно выполняет свой долг.

Кроме того, Путин поблагодарил руководителей конфессий. «На первый план вышли духовные ценности, о которых во многих странах уже забывают. РФ будет отстаивать и защищать эти ценности», – сообщил Путин.

Ранее Путин признался, что всегда был уверен в успешном преодолении испытаний, вызванных пандемией коронавируса.



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