 

Мнение: Убийца Флойда признан виновным

21.04.2021, 11:34, Разное
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В США суд присяжных признал полицейского убившего Джорджа Флойда виновным по всем трем пунктам обвинения. Через несколько недель будет вынесен приговор – Шовину грозит до 40 лет тюрьмы. Оправдание Шовина в текущих американских реалиях было бы совсем невероятным, учитывая продолжающиеся расовые волнения. Суд над Шовиным проходил на фоне объявленного режима ЧС в Портленде, спорадических расовых протестов и убийств негров полицейским. 5 дней назад полиция застрелила 13-летнего подростка https://www.dw.com/ru/v-ssha-policija-zastrelila-13-letnego-podrostka/a-57223018, а за 20 минут до оглашения решения о виновности Шовина, застрелили https://www.rbc.ru/rbcfreenews/607f98659a79476e0d6f92cb 16-летнюю девушку.
Как не трудно догадаться, приговор Шовину этот процесс не остановил и не остановит.

Спикер Палаты Представителей США назвала Джорджа Флойда – настоящим примером для всех американцев.
Лицемерное использование трупа мелкого криминального элемента убитого полицейским отморозком конечно немало доставляет.
Особенно умилило заявление Обамы, что он постоянно молится за семью Джорджа Флойда и поддерживает ее стремление к справедливости. Что мешало Обаме за 8 лет добиться необходимых изменений в полиции и расовом вопросе, вот где интересный вопрос. Но молиться конечно же гораздо проще.

Источник: Colonel Cassad



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