Центр Разумкова: Импортеры российской электроэнергии проводят политику демпинга, что полностью отвечает интересам РФ

Он напомнил, что с 1 января этого года утратили силу положения постановления НКРЭКУ, которое отменяло результаты аукционов на доступ к пропускной способности сечений с РФ и Беларусью в 2020 году.

“Уже с 1 февраля этого года импорт из этих стран был возобновлен по инициативе председателя комитета [Верховной Рады] по энергетике и ЖКХ Андрея Геруса. Это уже вторая такая его инициатива. Первое возобновление импорта из России и Беларуси произошло в октябре 2019 года после того, как он был запрещен в 2015 году в связи с российской военной агрессией. В период с 1 января по 8 апреля 2021 года Украина импортировала 606,2 млн КВт-ч электроэнергии из Беларуси и России, из которых 83% (505,6 млн КВт-ч) поступило из Беларуси и 17% (100,6 млн КВт-ч) – из России”, – написал Омельченко.

По его данным, в общем объеме потребления импорт из указанных стран составляет около 2% от общего потребления электроэнергии. Эксперт отметил, что это вроде бы небольшая доля, но она играет значительную роль в ценообразовании.

“Почему так произошло? В Украине условным ценовым индикатором служит рынок на сутки вперед (РСВ). Его доля составляет около 25% от общих торговых операций на рынке электрической энергии. В отдельные периоды пикового спроса на электрическую энергию доля импорта может составлять на РСВ более 10%, что существенным образом искажает ценообразование. Ведь импортеры российской электроэнергии проводят политику демпинга, что полностью отвечает интересам РФ с постепенным финансовым разрушением украинских производителей и расширением украинского рынка для российского ресурса”, – объяснил он.

Системные недостатки работы рынка, вызванные критическими недостатками системы публичных специальных обязательств, административными ограничениями рынка и импортными поставками из России и Беларуси, привели к искусственному занижению цен, делает вывод Омельченко.

“Так, текущие цены в сегменте РСВ существенно ниже аналогичных котировок на рынках сопредельных европейских стран, в частности, по состоянию на апрель 2021 года. Среднегодовая цена в торговой зоне ОЭС (объединенной энергосистемы. – “ГОРДОН”) Украины была на 31% ниже оптовых цены в ЕС. В результате перечисленных факторов украинские генерирующие предприятия теряют финансовую ликвидность, что не позволит им вовремя провести ремонтную компанию и запастись топливом для прохождения осенне-зимнего периода 2021–2022 годов, если недостатки рынка не будут срочно исправлены, а импорт не запрещен на законодательном уровне”, – подытожил эксперт.

Контекст:Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии”.

До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал “Минпром”. По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.

1 февраля 2021 года на сайте “Укрэнерго” появилась информация, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России в объеме 200 МВт-ч. По данным “Интерфакс-Украина”, две украинские компании получили доступ к импорту.

18 марта стало известно, что о необходимости ограничения импорта электроэнергии из России и Беларуси заявил президент Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

Верховная Рада на заседании 15 апреля приняла во втором чтении и в целом законопроект №3364-1 о внесении изменений в законодательство Украины по урегулированию кризиса неплатежей на рынке электрической энергии и вопросу сертификации оператора системы передачи. Издание OilPoint писало, что документ также позволяет ввести ограничения на импорт электроэнергии.

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