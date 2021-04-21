 

“Запила шампанское самогонкой”. Звезда “Сватов” назвала COVID-19 “безобидной простудой” по сравнению с похмельем

21.04.2021, 11:30, Новости дня
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“Однажды за тихим семейным ужином с родителями я случайно запила шампанское самогонкой. На следующее утро думала, что не выживу. Хуже мне никогда не было. Спас сон. Сутки проспала и восстановилась. После этого случая COVID-19 показался безобидной простудой”, – рассказала Кошмал.

Скриншот: smorkovkina / Instagram

Она подчеркнула, что уже переболела COVID-19.

Скриншот: smorkovkina / Instagram
Контекст:Анна Кошмал впервые появилась на съемочной площадке в 2011 году. За девять лет кинокарьеры она сыграла 33 роли. Известность актрисе принесла роль Жени в сериале “Сваты” на “1+1”. 
Кошмал – веган. Шесть лет назад отказалась от употребления животного белка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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