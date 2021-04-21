The Wall Street Journal показала кадры скопления военной техники России на границе с Украиной и в Крыму. Эксперты прогнозируют наступление

Снимки сделала в период с 27 марта по 16 апреля компания Maxar Technologies, которая специализируется на спутниковой съемке для правительств США и западных стран. Директор компании Дэн Яблонский объяснил WSJ, зачем опубликовал эти фотографии. По его словам, эти кадры должны “снять некоторые сомнения о происходящем в очень неспокойном регионе”.

На одном из снимков показывается авиабаза в Крыму. На бетонной взлетной полосе выстроены в ряд несколько истребителей Су-30. Этот снимок был сделан 16 апреля, еще в конце марта истребителей не было, отметило WSJ. Российские военные разместили на Крымском полуострове воздушно-десантные войска, мотострелковые и бронетанковые части, боевые вертолеты, разведывательные беспилотники, оборудование для постановки помех и военный госпиталь, свидетельствуют снимки.

Еще на одном снимке видно размещение российской мотострелковой бригады на полигоне Погоново под Воронежем. А перевод на линию полета самолета Су-34 на базе в Морозовске Ростовской области свидетельствует о более высокой степени боевой готовности, отметила газета.

The Wall Street Journal опубликовала спутниковые снимки, на которых видно усиление российских военных сил в Крыму. Эксперты предупреждают, что судя по количеству техники, Россия выглядит готовой к военному наступлениюhttps://t.co/eUo2VIlbM7 pic.twitter.com/ja4HNYeNZB

— Дождь (@tvrain) April 20, 2021

Бывшие и нынешние американские чиновники в разговоре с WSJ сказали, что продолжающееся наращивание войск на границе с Украиной и в Крыму, а также передислокация из других регионов страны бомбардировщиков Су-34, Су-30, Су-27, Су-25 и Су-24 призваны усиливать политическое влияние Москвы на Украину.

Россия развернула военно-воздушные силы в том объеме, который необходим для превосходства в воздухе во время боя и поддержки наземных войск, считает бывший офицер ВВС США Филипп Бридлав. По его мнению, фото показывают, что российские подразделения не готовы наносить немедленный удар, но у Москвы есть “несколько вариантов развития событий”.

Директор ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе в Конгрессе доложил, что Россия таким образом запугивает правительство Украины и посылает сигнал администрации Байдена. Развертывание войск достигло точки, в которой оно может перерасти в военное вторжение, поэтому США и союзники должны воспринимать это всерьез, предупредил Бернс.

Официальные лица США оценивают численность российских войск рядом с границами Украины в 80 тыс. человек. Один из военных чиновников США сказал WSJ, что сейчас российские силы включают в себя 48 батальонных тактических групп, каждая из них состоит из нескольких сотен солдат и офицеров. Разведка США пока не выявила логистические возможности и вспомогательные подразделения, которые можно использовать при серьезной наступательной операции против Украины, включая склады боеприпасов и развертываемые госпитали, заявил военный источник WSJ.

Президент фонда “Потомак» Филипп Карбер, который часто бывал в зоне военных действий в Украине считает, что Россия не занимается демонстрацией, а готовится к крупному наступлению. В течение двух недель этот вариант для России возможен, сказал он.

Другие эксперты полагают, что президент России Владимир Путин пытается таким образом оказать давление на Украину, чтобы она возобновила подачу воды в Крым. Наращивание сил – это инструмент влияния на Украину, чтобы она открыла Северо-Крымский канал, уверен политолог Гленн Ховард.

Ситуация с размещением военной техники на границах с Украиной постоянно меняется, пишет WSJ. Эскадрилья штурмовиков Су-25, которая на снимках была замечена на авиабазе в Астрахани в середине апреля, позже переместилась на другую базу. В воскресенье, по данным ТАСС, Су-25 прибыли в Крым.

В администрации президента США Джо Байдена готовили варианты поддержки Украины. По словам собеседника WSJ, знакомого с ситуацией, обсуждалась поставка противотанковых, противокорабельных и противовоздушных систем. Ни один вариант Байдену лично еще не представили, заметила газета.

Контекст:Россия увеличила концентрацию своих войск на границах с Украиной и спровоцировала обострение вооруженного конфликта на Донбассе с начала 2021 года. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь.

1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. С начала 2021 года на востоке Украины погибли 30 военнослужащих ВСУ, говорил президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных, к 20 апреля их численность увеличится до 110 тыс., говорил 14 апреля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его данным, 20 апреля процесс стягивания войск РФ может закончиться.

Численность российских войск на границе с Украиной и в оккупированном РФ Крыму достигла 150 тыс., заявил верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 19 апреля, позже цифру скорректировали до 100 тыс.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался называть точную цифру, но сообщил, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.

Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность.

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