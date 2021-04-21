 

Кабмин Украины анонсировал снижение стоимости билетов на внутренние авиаперевозки

21.04.2021, 11:30, Новости дня
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Участники совещания, среди которых были министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, а также глава Минфина Сергей Марченко, рассмотрели вопрос введения нулевой ставки НДС на внутренние рейсы для украинских авиаперевозчиков.

По словам Шмыгаля, это будет способствовать удешевлению билетов и восстановлению туризма в Украине.

“Освобождение от налогообложения приведет к уменьшению затрат и удешевлению авиабилетов на внутренние рейсы. Украинцы со своей стороны получат более широкий доступ к быстрым и безопасным путешествиям внутри страны. Эти законодательные изменения необходимо внести как можно быстрее, чтобы уже этим летом увеличить туристический поток”, – подчеркнул Шмыгаль.

По итогам совещания премьер-министр дал поручение министерствам провести подготовительную работу и оперативно разработать необходимые изменения в законодательство.

Контекст:По данным Международной организации гражданской авиации, из-за пандемии коронавируса международные авиаперевозки в 2020 году сократились на 60%, количество авиаперелетов вернулось к уровню 2003 года.
Пандемия коронавируса нанесла мировому туризму ущерб на $320 млрд, подсчитали в ООН.
Криклий в январе этого года говорил, что объем пассажирских авиаперевозок в Украине в 2020-м составлял почти 30% от объема 2019 года.
“Если раньше Международная ассоциация воздушного транспорта IАТА говорила о том, что объем перевозок полностью восстановится на 2023 год, то уже теперь у них прогнозы на 2024-й. Мы рассчитываем, что в этом году при условии, что все будет двигаться по прогнозируемой плоскости, если успешно пойдет программа по вакцинации и страны будут открываться, если не будут появляться очередные штаммы коронавируса или новые всемирные волны эпидемии, мы выйдем на половину объемов авиаперевозок 2019 года. Напомню, что 2019 год был самым успешным для авиации, больше всего пассажиров было перевезено. Уже в 2022 году – примерно на три четверти, и тогда уже в 2023 году, по таким прогнозам, полностью восстановим тот объем, который был до пандемии”, – пояснял министр.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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