Опрос от Мамба: что думают мужчины о мифе “40 кошек”

Мобильное приложение для знакомств Мамба и сообщество приютов для животных Teddy Food в ходе веселого “котоопроса” выяснили, что широко распространеннный миф о женском одиночестве и 40 кошках уже не актуален.

Котики, коты и кошечки на фотографиях пользователей в их аккаунтах на популярном сервисе знакомств Мамба давно не воспринимаются мужчинами как признак одиночного и несчастного существования. Котики сейчас – это просто котики, домашние любимцы, фотографиями которых также хочется делиться. Однако не все женщины до сих пор готовы “перестроиться”.

Итак, согласно шуточному исследованию на Мамбе, очень мало дам используют фото с котами в своих профилях. И зря: всего 7% мужчин считают, что такие изображения говорят о невостребованности противоположным полом. Большинство же уверены, что это мило, привлекательно: такой девушке хочется поставить лайк!

Но с этим, вот ведь, не согласны женщины… Лишь треть из них думают, что совместное фото с котом добавляет мужчине милоты, а четверть пользовательниц Мамбы не прочь были его лайкнуть. Вместе с тем почти 37 процентов дам говорят, что важен мужчина, а не кот. Но почти для 8% женщин кот на фото с потенциальным избранником – последний аргумент.

В переписке 62,9% женщин Мамбы ассоциируют себя с легендарной женщиной-кошкой, которая гуляет сама по себе. Так себя и ведут, впрочем. И что интересно: забавное и милое обращение “кошечка” нравится 64% женщин, при условии, что оно исходит от близкого мужчины. Резко против такого обращения выступили более 13% обладательниц анкет на Мамба, выбрав ответ “нет, жительница это не животное”. Кстати, примерно столько же мужчин Мамбы готовы называть “кошечками” своих спутниц.

Ну и про миф с 40 кошками, как признаке одиночества. Оказалось, что как раз одинокие мужчины, а не женщины, заводят котов чаще. Такие вот дела…

Хотя женщины в большинстве своем продолжают считать, что котов заводят от одиночества и недостатка любви, такой ответ выбрало 58,4% участниц.

Свидание или кот? В этом вопросе мужчины и женщины Мамбы единогласно выбрали свидание с новым знакомым: кот может и потерпеть. Личное счастье в приоритете. Когда оно есть, то и котику тоже хорошо.

При этом знакомство с котом девушки треть мужчин считают серьезным шагом, а женщины не придают этому событию особого значения. Зато пользователи Мамбы одинаково думают, что планировать совместного кота можно не ранее, чем через год после знакомства. Это большая ответственность.

В опросе участвовало 5600 мужчин и женщин из 170 городов России, в возрасте от 18 до 45 лет, которые в данный момент находятся в поиске пары и используют приложение Мамба. Опрос приурочен к выпуску благотворительных подарков на Мамбе, все средства от продажи которых пойдут в сервис помощи бездомным животным Teddy Food.