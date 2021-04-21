Отек лица может предупреждать о раке легких

Специалисты рассказали о признаке, который может предупреждать о раке легких. По их словам, необходимо насторожиться при постоянных отеках лица.

Рак легких представляет собой один из самых серьезных видов онкологии. На развитие злокачественного новообразования может указывать отек лица. По словам врачей, этот признак некоторым кажется маркером аллергической реакции. На самом деле отечность может проявляться из-за обструкции верхней полой вены. Обычно это происходит на фоне рака легких.

Верхняя полая вена находится в груди, по ней кровь из верхней половины тела попадает в сердце. Обструкция возникает, когда что-то мешает нормальному кровотоку. При этом человек испытывает головные боли, одышку, головокружение, проблемы со зрением, наблюдается отечность на руках.

Наиболее распространенными симптомами онкологии легких являются одышка и кашель. Если появились данные признаки, необходимо не затягивать с визитом к врачу. Чем раньше будет назначено лечение, тем больше шансов на успешное разрешение проблемы.

Источник: ufatime.ru