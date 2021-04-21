Британский врач предупредил о вреде ежедневного душа

Британский врач Крис Стил пояснил о вреде ежедневного приема душа. По его словам, это не нужно делать, поскольку существуют определенные риски со здоровьем.

На коже присутствуют полезные бактерии, которые поддерживают нормальное самочувствие человека. Если люди будут ежедневно принимать душ, то смоют их. В особенности, полезные микроорганизмы удаляются, если на кожу попадает горячая вода.

После слишком частых банных процедур кожа становится раздраженной сухой, человек может испытывать зуд. Такое состояние позволяет болезнетворным бактериям проникать через барьер внутрь. В результате могут развиться аллергические реакции и кожные инфекции.

Полезные бактерии убивает даже обычное мыло. Это средство нарушает баланс микроорганизмов, присутствующих на коже. В результате появляются менее дружелюбные и более выносливые элементы, которые в полной мере устойчивы к антибиотикам.

Источник: www.express.co.uk