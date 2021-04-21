 

На Пиренейском полуострове найдены следы ног неандертальцев

21.04.2021, 11:17, Новости дня
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Уникальное открытие сделала группа ученых из Аргентины, Франции и Испании. Им пришлось идентифицировать окаменевшие следы ног группы людей, которые после проливных дождей оказались на поверхности в прибрежной зоне.

Всего там найдено 87 отпечатков ног. Как утверждают ученые, им удалось точно установить, что они следы оставлены неандертальцами примерно 106 тысяч лет назад.

Это была группа, скорее всего, из 36 неандертальцев, среди которых были и мужчины, и женщины, и дети. Об это свидетельствуют размеры стопы и глубина следов. Куда они шли и откуда, разумеется, осталось тайной. Однако специалисты установили, что рост древних людей в данной группе составлял от четырех до пяти футов. Также известно, что в данном районе был водопой.



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