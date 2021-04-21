У человечества появился шанс найти «братьев по разуму» уже в этом десятилетии

По мнению ученых, еще до конца текущего десятилетия человечество сможет, наконец, обнаружить «братьев по разуму», и возможно, даже установить с ними связь.

К такому выводу подталкивает сама логика процесса поиска инопланетян. Наша цивилизация уже прошла несколько этапов в данном процессе.

Сначала мы начали задумываться над тем, зачем существуем в этом безграничном и безмолвном мире. Затем ученые предположили, что мы во Вселенной не одни. Также на сегодня накоплено немало свидетельств, что инопланетяне посещали Землю в прошлом и, вероятно, тайно делают это сейчас. Наконец, все мы хотим встретить инопланетян, сразу несколько стран выделяют достаточно крупные средства для поиска внеземной жизни и т.д. Процесс идет в правильном направлении, и он должен окончиться успешно.