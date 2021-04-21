 

RT: «Чешские пенсионеры просят Россию ввести танки»

21.04.2021, 11:06, Разное
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Стабильности и хороших отношений с Россией – вот чего хотят большинство чешских пенсионеров, говорится в материале телеканала RT.

Журналисты популярного российского телеканала посетили пражские парки, магазины и общественный транспорт, чтобы пообщаться с поколением чехов, которые помнят события 1968 года, когда в Прагу вошли советские танки и силовым путём прекратили цикл либеральных реформ в Чехословакии, вошедших в историю как «Пражская весна». Как утверждает автор репортажа, большинство пожилых чехов с теплотой вспоминают те события, а некоторые даже просят снова ввести танки в столицу страны, чтобы изменить политический курс страны.

– При Советах в стране был порядок. Все жили мирно и улыбались друг другу. Была уверенность в завтрашнем дне, да и всегда знали, что Союз нас защитит от американской агрессии. А сегодня мы пошли в атаку на Россию. Зачем? Это всё американский ставленник Бабиш отрабатывает свой дворец во Флориде, – говорит 73-летняя Ивета.

– Допустим, даже эти двое взорвали склад там какой-то, зато они предотвратили войну в Сирии и на Украине. В конце концов, склад – это же не правительственное учреждение, – соглашается с ней 78-летний супруг Карл.

– А я помню замечательные советские продукты. Шоколад «Алёнка» был натуральным, а сейчас нам привозят эту химию Nestle. Зубы от неё выпадают, лечить дорого. А тогда было бесплатно, – заявляет 82-летняя Барбара.

Соглашаются с пожилыми людьми и представители чешской молодёжи.

– Я вот почему сижу в парке и пью пиво? Потому что работы нет. Вот в СССР каждому давали работу и много бесплатного. А зачем эту дипломатическую войну устроили, я вовсе не понимаю. Сейчас вышлем всех дипломатов, потом так же ответят русские. Как мы будем в Россию ездить отдыхать? – удивляется 25-летний Иржи.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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